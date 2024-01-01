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خروج آخر مشفى حكومي في قطاع غزة عن الخدمة

الإثنين 26 أغسطس 2024 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
خروج آخر مشفى حكومي في قطاع غزة عن الخدمة



غزة/سما/

أفادت بلدية دير البلح اليوم الاثنين، بخروج المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب قطاع غزة، عن الخدمة، بعد قرار الإخلاء الجديد الذي فرضته القوات الإسرائيلية في المنطقة.


وكانت وزارة الصحة في غزة قالت في بيان إن هناك ما يقرب من 100 مريض لا يزالون في المستشفى، منهم 7 في العناية المركزة".

والأحد، طالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء منطقة "بلوك 128" شرق مدينة دير البلح، والتي صنفها سابقا بأنها "آمنة"، مشيرا إلى أنها حاليا "منطقة قتال خطيرة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في حارة دير البلح البلد في بلوك 128 في المنطقة المحددة في الخارطة (مرفقة)، الجيش سيعمل بقوة ضد حماس والمنظمات في منطقتكم".

وشدد على أن المنطقة المحددة تعتبر "منطقة قتال خطيرة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن ما لا يقل عن 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء، مقدرة أيضا أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب.

وقد صدر أكثر من 13 أمر إخلاء منذ 22 يوليو، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب بشكل كبير. 

وقالت الأمم المتحدة إن أوامر الإخلاء صدرت في أغسطس وحده كل يومين تقريبا وأدت إلى تشريد ما يقرب من 250 ألف شخص.

وقال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة: "لقد نزح العديد من الأشخاص هنا أكثر من 10 مرات. "إنهم منهكون ومفلسون".

بدورها، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي "قلص المناطق التي يزعم أنها إنسانية آمنة في القطاع من 230 كم إلى 35 كم".

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