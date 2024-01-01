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بو حبيب وبوريل يدعوان لاستمرار جهود وقف النار بغزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بو حبيب وبوريل يدعوان لاستمرار جهود وقف النار بغزة



غزة/سما/

أكد مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، في اتصال مع وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب، تأييده لموقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن 1701.


وعرض بوحبيب مع بوريل التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة، وأسف لـ"عدم تحقيق انفراجة في الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في غزة التي عقدت في القاهرة بعد الجولة الأولى في الدوحة"، 

وشدد بوحبيب على "ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان وتلتزم تنفيذ القرار 1701".

وأكد بوريل وبو حبيب "أهمية استمرار الجهود والمساعي لإيقاف إطلاق النار في غزة باعتباره المدخل الأساس لوضع حد للتصعيد الدائر في المنطقة وتجنيبها حربا شاملة".

وكانت إسرائيل أعلنت أمس الأحد أنها شنت عملية إستباقية على حزب الله جنوب لبنان، بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيرات في شمال إسرائيل على مقربة من تل أبيب، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في يوليو المنصرم.

#جوزيب بوريل

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