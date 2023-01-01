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"هيومن رايتس ووتش" تطالب بفتح تحقيق بالاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيومن رايتس ووتش" تطالب بفتح تحقيق بالاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة



غزة/سما/

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الكوادر الصحية بغزة.


وأشارت "هيومن رايتس ووتش" الى أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية في غزة وعليها وقف ذلك فورا".


وأضافت: "الجيش الإسرائيلي احتجز تعسفيا فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر 2023، ورحلهم إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، ويزعم أنه عذبهم وأساء معاملتهم. احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر".

ووصف أطباء وممرضون ومسعفون مفرج عنهم للمنظمة سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. وأبلغوا أيضا عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم المحتجزين.

وقالت بلقيس جراح، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": "تواصل الحكومة الإسرائيلية إساءة معاملة الكوادر الطبية الفلسطينية بعيدا عن الأعين وعليها التوقف فورا. ينبغي إجراء تحقيق شامل في التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأطباء والممرضين والمُسعفين، ومعاقبة الجناة بشكل مناسب، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين مارس ويونيو 2024 8 فلسطينيين عاملين في مجال الرعاية الصحية اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بين نوفمبر وديسمبر 2023 واحتجزهم دون اتهامات لمدد تتراوح بين سبعة أيام وخمسة أشهر. اعتُقل 6 منهم أثناء العمل عقب الحصار الإسرائيلي للمستشفيات أو أثناء عمليات إخلاء المستشفيات التي قالوا إنها جرت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. لم يقل أي من العاملين في الرعاية الصحية إنهم أُبلغوا بسبب احتجازهم أو اتهموا بارتكاب جريمة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت أن القوات الإسرائيلية احتجزت على الأقل 310 كوادر طبية فلسطيني منذ 7 أكتوبر.

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