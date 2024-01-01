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النيران لا تزال مشتعلة بالناقلة "سونيون" منذ هجوم الحوثيين قبل 3 أيام

الإثنين 26 أغسطس 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيران لا تزال مشتعلة بالناقلة "سونيون" منذ هجوم الحوثيين قبل 3 أيام



وكالات/سما/

أفادت البعثة الأوروبية في البحر الأحمر اليوم الاثنين، بأن النيران لا تزال مشتعلة في سفينة ترفع علم اليونان، كان الحوثيون قد هاجموها في البحر الأحمر قبل 3 أيام.

 

وقالت بعثة "أسبيدس" الأوروبية، في منشور على منصة "إكس"، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة "سونيون"، منذ 23 أغسطس بعد هجوم للحوثيين، مشيرة إلى أن السفينة لا تزال راسية في النقطة ذاتها في المياه الدولية.

وأوضحت البعثة أنه لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تسرب نفطي من السفينة "سونيون".

وكان الحوثيون نشروا مشاهد توثق الهجوم الذي استهدف سفينة يونانية في البحر الأحمر، واندلاع النيران فيها.

وأبلغ مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن اندلاع الحرائق في الناقلة يوم الجمعة، وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن طاقم السفينة كان قد غادر يوم الخميس.

وقالت بعثة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بوقت سابق، إن السفينة كان على متنها طاقم من 25 فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة من أفراد من الأمن الخاص، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي المجاورة.

وحذرت البعثة من أن السفينة "سونيون" تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام وتمثل "خطرا ملاحيا وبيئيا".

وأضافت أنه "من الضروري على الجميع في المنطقة توخي الحذر والامتناع عن أي اجراءات قد تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".

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