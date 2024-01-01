الليكود ينتقد الضربة الاستباقية ضد حزب الله ويدعو لمهاجمة إيران..!

القدس المحتلة/سما/

تتواصل انتقادات الليكود في الداخل الإسرائيلي لنطاق الهجوم الذي نفذه جيش الاحتلال في لبنان.

وقال عضو الكنيست موشيه سعادة للاعلام العبري: "ليست هذه هي الطريقة التي تفوز بها، من واجبنا إيذاء إيران".

وأضاف: "هذا يقودنا إلى التعادل، وعلى الكيان أن يفوز ويقرر في هذا القطاع، حزب الله هو مجرد الرسول، الذي يمول ويسلح هو إيران".

وتابع: "في الوقت الحالي، يتصدع ردع الكيان بسبب حدث الأمس، لأنه مرة أخرى التهديد على الكيان وعلى سكان الشمال مستمر."

وأردف سعادة: "إن التهديد الذي يواجه سكان الكيان بأكملها موجود وبالتالي فإن الدولة تواجه نوعًا من التهديد الوجودي. ولهذا السبب يجب عليها أن تحل هذه المشكلة المعقدة. نحن في وضع التعادل، وهذه ليست الطريقة التي نفوز بها".

وأضاف: "واجبنا هو إيذاء إيران". "أدعو رئيس الوزراء وأعضاء الكابينت إلى رؤية المشكلة، وعدم تجاهلها والإضرار بإيران. يجب على دولة إسرائيل أن تهاجم إيران. أعتقد أن هذا سيزيل التهديد الوجودي للكيان".