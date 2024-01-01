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دير البلح : تهجير 250 ألف مواطن خلال 72 ساعة..

الإثنين 26 أغسطس 2024 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دير البلح : تهجير 250 ألف مواطن خلال 72 ساعة..



غزة /سما/

قالت بلدية دير البلح إنه جرت عملية تهجير قسري لحوالي 250 ألف شخص خلال 72 ساعة بينما خرج 25 مركز إيواء عن الخدمة.

ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، أصدرت قوات الاحتلال 16 أمر إخلاء بين الأول من يوليو الماضي والحادي والعشرين من أغسطس الجاري، كما هجّرت قسرًا نحو 250 ألف فلسطيني خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن 9 من بين كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرضوا للتهجير بسبب هجمات الاحتلال، فضلًا عن أن معظم الفلسطينيين في غزة يضطرون للانتقال مرة واحدة على الأقل شهريًا.

يأتي ذلك بعد يومين من تقليص قوات الاحتلال مساحة "المنطقة الإنسانية" المزعومة شرق دير البلح المكتظة بمئات الآلاف من النازحين والتي تدعي أنها "آمنة"، بعد أوامر إخلاء مناطق جديدة منها، حيث أمرت المواطنين والنازحين في عدد من بلدات المنطقة بإخلائها استعدادًا لمهاجمتها.

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