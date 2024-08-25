روسيا تشن هجومًا كبيرًا على العاصمة كييف والجيش الأوكراني يقصف مدينة “ساراتوف”

كييف/وكالات/

قال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا للتحذير من غارات جوية في الساعة 0230 بتوقيت جرينتش اليوم.

إلى ذلك، قال حاكم منطقة ساراتوف الروسية اليوم الاثنين إن امرأة أصيبت بجروح وتضررت عدة منازل في مدينتي ساراتوف وإنجلز نتيجة هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة.

وأضاف الحاكم رومان باسورجين على تطبيق تيليجرام أن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وقال باسورجين “نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها”.

كان باسورجين قال في وقت سابق إنه تم نشر جميع خدمات الطوارئ في الأماكن المتضررة في ساراتوف وإنجلز وهما مدينتان رئيسيتان في المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات جنوب شرقي العاصمة موسكو.

ولدى روسيا قاعدة عسكرية استراتيجية في إنجلز تضم أسرابا من القاذفات. وهاجمت أوكرانيا القاعدة عدة مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقوع أضرار بالقاعدة أو حجم الهجوم الأوكراني على المنطقة التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة شوت الإخبارية الروسية على تيليجرام ما حددته بأنه مبنى سكني شاهق الارتفاع في ساراتوف وقد لحقت به أضرار.