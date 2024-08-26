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غالانت يزعم: هجوم حزب الله فاشل ونحتاج صفقة بشأن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يزعم: هجوم حزب الله فاشل ونحتاج صفقة بشأن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

زعم وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، أن هجوم حزب الله على إسرائيل كان فاشلا، مشددا على الحاجة لصفقة بشأن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة لإعادة الهدوء للمنطقة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن غالانت قوله: “لقد أفقدنا توازن حزب الله وفشل تحركه، الهجوم هذا الصباح يبعث برسالة إقليمية: نحن مصممون على إزالة أي تهديد في أي ساحة وفي أي وقت”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “يجب أن نلقي نظرة شاملة على مشهد الحرب وندافع عن أهدافنا في الشمال وفي الجنوب”.
وشدد غالانت على الحاجة إلى “التوصل لصفقة رهائن تعيد الهدوء للمنطقة”.
وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله قد قال، الأحد، إن الحزب أطلق صواريخ كاتيوشا لتشتيت القبة الحديدية وغيرها من الدفاعات لإتاحة المجال للمسيرات لدخول المجال الجوي الإسرائيلي.
وأضاف أن الحزب سيقيم نتائج عملياته ليرى إذا كانت كافية للرد على اغتيال القيادي فيه فؤاد شكر أم لا.
وأقر نصر الله بشن إسرائيل هجوما قبل نصف ساعة من تحرك حزب الله، مشيرا إلى أن ذلك لم يمنع الحزب من شن هجماته على قاعدة جليلوت في العمق الإسرائيلي قرب تل أبيب.

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