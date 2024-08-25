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325 يوما للعدوان على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
325 يوما للعدوان على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٢٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ٧١ شهيدا و١١٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٤٠٥ شهيد و ٩٣٤٦٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأصدر جيش الاحتلال أوامر نزوح جديدة في دير البلح وسط القطاع لتشمل محيط مشفى شهداء الأقصى الوحيد الذي يخدم سكان المنطقة الوسطى.
وغادر عدد كبير من المرضى والجرحى والإعلاميين والنازحين المشفى وسط مخاوف باقتحامه كما جرى في مشافي مماثلة.
وأطلق طيران الاحتلال المسير النار على شارع أبو عريف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
جنوب قطاع غزة.
وجدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي لشمال مخيم النصيرات ما اسفر عن اصابة عدد من المواطنين في ارض المفتي شمال المخيم.
واستهدفت طائرات الاحتلال قبة مسجد القسام وسط مخيم النصيرات
غزة والشمال.
واستشهد خمسة مواطنين و إصابات في استهداف منزل لعائلة العجل قرب مستشفى أصدقاء المريض غرب مدينة غزة:
كما استشهد مواطنان في قصف على منزل لعائلة اخليل لمنطقة المشاهرة شرق غزة.
ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
جنوب القطاع.
واستشهدت المواطنتان رؤى ناصر قديح ونسرين إبراهيم قديح جراء قصف منزل عائلة أبو ريدة في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واصيب ثلاث مواطنين رجل وسيدتان بجراح في قصف من مسيرة حربية إسرائيلية لمنزل عائلة عثمان في مخيم خان يونس.
واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شيخ العيد في منطقة مصبح شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ووصل ١٧ شهيدًا خلال الساعات الأخيرة إلى مستشفيات ناصر والأوروبي من خانيونس ورفح.

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