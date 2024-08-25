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لبيد: حكومة نتنياهو تعرض علينا الحرب إلى الأبد وعليها تغيير اتجاهها بغزة

الإثنين 26 أغسطس 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد: حكومة نتنياهو تعرض علينا الحرب إلى الأبد وعليها تغيير اتجاهها بغزة



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد" لصحيفة معاريف ، الاثنين، بان حكومة نتنياهو تعرض علينا الحرب إلى الأبد ولا أعتقد أن هذا يجب أن يكون هدف إسرائيل.

وتابع "القوة التي استخدمت بالأمس رغم التأخير يمكن أن تضغط للتوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله".

واضاف " كان ينبغي على الحكومة أن تغير اتجاهها في غزة منذ فترة طويلة وأن تعقد صفقة وتوقف إطلاق النار".

وقال "بانه من غير الصحيح أن نخوض معركة لمدة 11 شهرا وعلينا السعي للإنتهاء في غزة والاهتمام بقضية الشمال".

واشار الى انه عندما غادر بيني غانتس الحكومة بدأت التصدعات ولن أرفع يدي حتى إسقاط الحكومة.

واضاف بانه على نتنياهو أن يعقد صفقة لإعادة المختطفين حتى لو ألحقت به ضررا سياسيا.

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