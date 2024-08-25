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طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

الإثنين 26 أغسطس 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو صيفيا غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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