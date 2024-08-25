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حزب الله يعلن تفاصيل جديدة عن "عملية الأربعين" الانتقامية ضد "إسرائيل"

الإثنين 26 أغسطس 2024 04:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يعلن تفاصيل جديدة عن "عملية الأربعين" الانتقامية ضد "إسرائيل"



بيروت/سما/

نشر حزب الله اللبناني تفاصيل جديدة عما أسماها "عملية الأربعين" الانتقامية ضد إسرائيل وذلك ردا على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر بهجوم طال معقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.


وجاء في بيان لحزب الله، فجر الاثنين: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 25-08-2024".وأورد البيان الآتي:

1- استهداف قاعدة ميرون، مربض نافيه زيف‏، قاعدة جعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، قاعدة نفح، قاعدة يردن، قاعدة عين زيتيم، وثكنة راموت نفتالي، بـ 340 صاروخ كاتيوشا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية يوم الأربعين ردّا على العدوان الإسرائيلي ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال.

2- شنّ هجوم جوي في عمق الكيان بعدد كبير من ‏المسيرات الهجومية استهدف قاعدتي عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي المتعدد الطبقات) وغليلوت (قاعدة الاستخبارات العسكرية "أمان")، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية يوم الأربعين ردًّا على العدوان الإسرائيلي ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال.

3- الساعة 15:00 استهداف منظومة فنية في موقع ‏المنارة بمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها.

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