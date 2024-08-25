فيديو: “القسام” تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين جنوب مدينة غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب “القسام” الذراع العسكري المسلح لحركة حماس، الأحد، قتل وإصابة جنود إسرائيليين بتفجير حقل ألغام وعملية قنص جنوب مدينة غزة.

وقالت “القسام”، في بيان عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها “خلال كمين محكم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، تمكنوا من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا في قوة صهيونية مدرعة”.

وأشارت إلى “هبوط الطيران المروحي (الإسرائيلي) لإجلاء القتلى والجرحى”، دون ذكر عدد معين.



وأضافت أن مقاتليها تمكنوا “من قنص جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة”.





وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.