أبو عبيدة يعلق على رد حزب الله الأولي على "إسرائيل" لاغتيالها فؤاد شكر

غزة/سما/

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي لإسرائيل منذ طوفان الأقصى.

وقال أبو عبيدة: "نبارك عملية الرد الأولي لحزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر ونقدر تضحيات أهلنا".

وأشاد أبو عبيدة بالعملية التي نفذها "حزب الله" اللبناني اليوم على إسرائيل ردا على اغتيال القائد فؤاد شكر، معربا عن تقدير كتائب القسام للتضحيات الغالية للشعب اللبناني ومقاوميه الأبطال.

وأشار إلى أن هذه العملية تؤكد أن "لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أي جبهة"، مشيرا إلى أن جميع الجبهات ستبقى مشتعلة ومتصاعدة في وجه إسرائيل طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني وأخوته.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.