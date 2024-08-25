"حماس" تعلن عن 5 عناوين رئيسية لمفاوضات القاهرة

غزة/سما/

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن المفاوضات انطلقت بـ 5 عناوين رئيسية هي "وقف إطلاق النار، وسحب القوات من كل القطاع وإغاثة النازحين ثم صفقة تبادل عادله بين الأسرى".



وشدد حمدان على أن "وقف العدوان هو أولوية أولى لدينا، إسرائيل مازالت تماطل حتى هذه اللحظة. وأخبرنا الوسطاء بعد اجتياح رفح أن العدو الصهيوني لا يريد وقف إطلاق النار، كما أن الاحتلال وضع شروطا جديدة لقبول الاتفاق وتراجع عن ما وافق عليه مسبقا، والوفد أبلغ الوسطاء اليوم برأينا".

وتابع: "الاحتلال يتحدث عن إعادة تموضع في محور فيلادلفيا وإدارة غير فلسطينية لمعبر رفح، كما أن الإدارة الأمريكية تزرع أملا كاذبا بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية"، وأكد حمدان أن "حماس لن تقبل بالحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في 2 يوليو الماضي أو اشتراطات جديدة".

وأضاف: "لولا هذا الشعب لما خرجت المقاومة فهذا الشعب هو من أنتجها ودعمها، وقدم تضحيات لا يمكن وصفها، التضحيات تلزمنا بتقديم أفضل النتائج وعدم السير في سبيل التنازلات، ورغم شدة بطش الاحتلال والألم الذي يعتصرنا على شعبنا إلا أن المقاومة تواصل التصدي ببسالة".

وأشار القيادي في الحركة إلى أنه تم إجراء لقاءات متعددة مع الفصائل للخروج برؤية وطنية وللتوافق على حكومة فلسطينية، مضيفا أن "ما تقدمه حماس من تضحيات هو جزء من تضحيات الشعب الفلسطيني، وفي كل مرة كانت الحركة تنمو وتكبر".

وفي السياق، قال القيادي في حماس عزت الرشق "غادر وفد حركة حماس المفاوض القاهرة مساء اليوم، بعد أن التقى الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.

وأضاف: " طالب وفد حماس بإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه يوم ٢/ ٧ ، والمبني على ماورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن.

وتابع: "حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح شعبنا العليا ووقف العدوان عليه.

وأردف: " أكد وفد حماس على موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم ، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.