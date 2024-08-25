رئيس هيئة الأركان الأمريكي يصل "إسرائيل"

واشنطن/سما/

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، الجنرال تشارلز براون جونيور، مساء الأحد إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وقادة عسكريين آخرين.



ومن المقرر أن يبحث القادة العسكريون القضايا الأمنية والاستراتيجية المتعلقة بالاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من الاستجابة للتهديدات في الشرق الأوسط.

ويقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي بجولة إلى الشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل والأردن.

وفي وقت سابق الأحد التقى رئيس هيئة الأركان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، وأكد خلال اللقاء تقدير بلاده "لدور مصر المحوري الداعم للاستقرار والأمن والسلام"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأعرب براون عن "التطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والسلم بالشرق الأوسط".

وتستضيف مصر حاليا جولة مفاوضات جديدة بشأن وقف الحرب بغزة، كما تتزامن هذه الجولة مع تبادل إسرائيل وحزب الله اللبناني مواجهات تعتبر الأوسع منذ في 8 أكتوبر 2023.