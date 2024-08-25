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الصفدي يحذر من تفجر ودمار كبير إذا لم توقف إسرائيل حربها على غزة

الأحد 25 أغسطس 2024 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي يحذر من تفجر ودمار كبير إذا لم توقف إسرائيل حربها على غزة



عمان/سما/

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تفجر تصعيد خطير في المنطقة ومواجهات أشمل وأكثر دمارا ما لم يتوقف سببه، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.


وقال الصفدي في منشور على منصة "إكس": "العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة يدفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية. وقف هذا العدوان فوريا ينزع فتيل الأزمة المتفاقمة".

وأضاف: "نتنياهو يعرقل صفقة التبادل ويريد دفع المنطقة نحو حرب إقليمية، لينقذ مستقبله السياسي، ولينفذ عقائديته العنصرية التي تتبدى قتلا ودمارا وجرائم حرب في غزة، وخروقات لا تتوقف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجرائم عدوانية في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة".

وشدد الصفدي على أن "المجتمع الدولي إذا أراد وقف التصعيد، فعليه فرض وقف العدوان على غزة عبر تفعيل دور مجلس الأمن في حماية السلم والأمن، وفرض عقوبات على إسرائيل. نقف مع لبنان وأمنه وسيادته، ونؤكد ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وأكد وزير الخارجية الأردني "دعم المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنهي الكارثة الإنسانية في غزة".

واختتم قائلا: "على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يعلن صراحة حقيقة أن نتنياهو يعيق التوصل للصفقة، وأن يتخذ اجراءات رادعة فاعلة ضده وضد أجندته العنصرية التصعيدية، وضد وزرائه الذين يتحدون العالم وقوانينه وكل قيمه الإنسانية، ويمكنون إرهاب المستوطنين، ويقتلون كل فرص تحقيق السلام العادل، الذي لن تنعم به المنطقة ما لم ينته الاحتلال، ويحصل الفلسطينيون على حقهم في الحياة والحرية والدولة والسيادة على ترابهم الوطني".

#ايمن الصفدي

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