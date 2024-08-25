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مشاهد صادمة تظهر حجم الدمار في مخيم كندا برفح (فيديو)

الأحد 25 أغسطس 2024 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد صادمة تظهر حجم الدمار في مخيم كندا برفح (فيديو)



غزة/سما/

أظهرت مشاهد سجلتها كاميرا طائرة مسيّرة حجم الدمار الهائل الذي لحق بمخيم كندا في رفح نتيجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.


وقالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في وقت سابق إن الدمار في قطاع غزة لا يوصف ونصف المباني تم تدميرها. مشيرة إلى أن "إزالة الأنقاض في غزة ستحتاج إلى سنوات والتعافي من الصدمة النفسية الناجمة عن الحرب سيستغرق وقتا أطول".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والشامل على القطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع. 

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