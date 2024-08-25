  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أوامر إخلاء جديدة.. الجيش الإسرائيلي يستمر بتقليص "المنطقة الإنسانية الآمنة" في غزة (صورة)

الأحد 25 أغسطس 2024 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوامر إخلاء جديدة.. الجيش الإسرائيلي يستمر بتقليص "المنطقة الإنسانية الآمنة" في غزة (صورة)



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة لسكان قطاع غزة المتواجدين داخل "المنطقة الإنسانية الآمنة" وسط القطاع، لتوسيع عملياته العسكرية في تلك المنطقة.

 

وقال الجيش في بيان: "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في حارة دير البلح البلد في بلوك 128 في المنطقة المحددة في الخارطة، جيش الدفاع سوف يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في منطقتكم. من أجل أمنكم، اخلوا فورا غربا. المنطقة التي تتواجدون فيها تعتبر منطقة قتال خطيرة".

وبالنظر إلى الخارطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي، يتضح أن المنطقة التي يطالب سكانها بإخلائها، تقع ضمن المنطقة الإنسانية الآمنة التي حددها الجيش في بداية الحرب، والتي استمر بتقليصها تدريجيا، وحتى أنه نفذ غارات داخلها أسفرت عن مقتل مئات المواطنين النازحين.

-

والجدير ذكره، أن الجيش الإسرائيلي أصبح يصدر أوامر إخلاء جنوب غزة بوتيرة غير مسبوقة، وعلى مدار الشهر الماضي أدت هذه الأوامر إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى المخيمات المكتظة بالفعل.

وتضغط عمليات الإخلاء على الفلسطينيين في الأماكن التي يسميها الجيش الإسرائيلي "منطقة إنسانية" أصغر حجما على طول الشاطئ الجنوبي للقطاع، وحتى قبل الأوامر الأخيرة، كانت المخيمات مكتظة وتفتقر إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

وقالت الأمم المتحدة إن أوامر الإخلاء صدرت في شهر أغسطس وحده كل يومين تقريبا، مما أدى إلى نزوح نحو 250 ألف شخص.

كما تشير الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 84% من سكان قطاع غزة أصبحوا الآن ضمن منطقة الإخلاء، وتقدر الأمم المتحدة أيضاً أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله يصدر البيان رقم 3 ونصرالله سيفند اكاذيب اسرائيل في خطاب له مساء اليوم..

الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية : احباط خطة حزب الله حالت دون نشوب حرب إقليمية

حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد في عمق إسرائيل بنجاح

باحث إسرائيلي: انتفاضة ثالثة قادمة في الضفة الغربية.. و3 أسباب ستشعلها..

محادثات الفرصة الأخيرة..الوفد الإسرائيلي المفاوض يغادر إلى مصر

مصدر فلسطيني : اللقاء في القاهرة لم يؤدِّ إلى تقدم واضح بشان وقف إطلاق النار بغزة

"هآرتس": خسائر تاريخية خلال حرب غزة

الأخبار الرئيسية

2040676799

تقرير: مفاوضات القاهرة بشأن غزة تتعثر والوسطاء يسعون لإقرار هدنة إنسانية مؤقتة

20240825150945reup-2024-08-25t150754z_135303551_rc23n9ad5tj6_rtrmadp_3_israel-palestinians-hezbollah.h-730x438

نصر الله يعلن الهدف الأساسي لهجوم حزب الله

"هآرتس": خسائر تاريخية خلال حرب غزة

photo_2024-08-25_12-51-35

مقتل جندي إسرائيلي إثر إصابة زورق عسكري بصاروخ قرب نهاريا

66cb19104236042dd222a0d9

"يسرائيل هيوم": إذا كان حزب الله راضيا عن رده فإن "إسرائيل" لن توسع الحملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية