ترامب يعلق على هجوم "إسرائيل" الاستباقي ضد لبنان

واشنطن/سما/

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن "القنابل تتساقط في كل مكان من الشرق الأوسط فمن يتفاوض نيابة عنا هناك؟"،



ولفت ترامب إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن يقضي إجازة في كاليفورنيا ونائبته كامالا هاريس منشغلة بحملتها الانتخابية".

وقال، "دعونا لا نشهد حربا عالمية ثالثة لأن هذا ما تتجه إليه الأمور".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر، انتقاما لاغتيال إسرائيل فؤاد شكر، القيادي العسكري الكبير في الحزب.

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.