حزب الله يبث مشاهد للقواعد الإسرائيلية التي استهدفها بالمرحلة الأولى من الرد على اغتيال شكر

بيروت/سما/

بث حزب الله مشاهد للقواعد والثكنات العسكرية التي استهدفها اليوم الأحد، في المرحلة الأولى من الرد على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت يوليو الماضي.



يأتي ذلك، بينما ينتظر أن يطل الأمين العام لحزب الله ‏حسن نصر الله"عصر اليوم، من أجل الإحاطة بالتطورات التي شهدتها جبهة جنوب لبنان اليوم والهجوم الذي أعلن حزب الله ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه الميدانيين فؤاد شكر الشهر الماضي في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن هجوما استباقيا، فجر الأحد، بهدف إزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 40 غارة جوية استهدفت عددا من قرى وبلدات جنوب لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي أن 100 مقاتلة حربية شاركت في الهجوم.

وبينما كانت المعلومات تشير إلى أن حزب الله يرد على الغارات الإسرائيلية عبر إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ، اتضح أن الحزب بصدد تنفيذ هجوم للرد على اغتيال شكر.

وقال حزب الله في بيانات متتالية، إنه شن هجوما جويا باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي بإسرائيل.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، وأكد أن "جميع المسيرات عبرت باتجاه الهدف المنشود وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

ولم يذكر حزب الله حتى الآن هدف عمليته، إلا أن موقع "واينت" لفت إلى أن "من بين أهداف حزب الله في الهجوم، كان منطقة جاليلوت التي تبعد أكثر من 100 كلم عن الحدود اللبنانية، حيث مقر الموساد وقاعدة 8200" التجسسية العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي.