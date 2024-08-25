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حماس والجهاد تشيدان بـ”الهجوم النوعي والجريء” لحزب الله على "إسرائيل"

الأحد 25 أغسطس 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس والجهاد تشيدان بـ”الهجوم النوعي والجريء” لحزب الله على "إسرائيل"



غزة/سما/

أشادت تنظيمات فلسطينية بالهجوم “النوعي والكبير” الذي نفذه حزب الله اللبناني، وضرب عمق إسرائيل.

وباركت حركة حماس ما وصفته بـ”الرد النوعي والكبير” الذي نفذه حزب الله ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق دولة الاحتلال “رداً على جريمة اغتيال الاحتلال الصهيوني القائد الجهادي الكبير السيّد فؤاد شكر رحمه ‏الله، وعلى جرائمه وعدوانه المتواصل في قطاع غزة ولبنان”.

وأكدت في بيان لها أن هذا الرد القوي والمركز، الذي ضرب عمق دولة الاحتلال “يعدّ صفعة في وجه حكومة الاحتلال الفاشية، ورسالة بأن إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمرّ دون ردّ، ولن يحقّق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية”.

وأدانت حركة حماس في ذات الوقت، بأشدّ العبارات تصعيد الاحتلال عدوانه الغاشم على الجمهورية اللبنانية، ومواصلة قصفه الوحشي والإجرامي ضدّ الأراضي والمدنيين في لبنان.

وأكدت أن ذلك يعد “انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتمادياً صهيونياً يكشف مجدداً أنه كيان مارق يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويهدد الأمن والاستقرار الدوليين”.

وأشارت إلى أن ذلك يحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تداعياته، “باعتبارها داعمة وشريكة لهذا الكيان الصهيوني في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والعراق”.

من جهتها أيضا، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لحزب الله اللبناني الهجوم الذي شنه في عمق الاحتلال، ونجاحه في توجيه “ضربات جريئة وشجاعة، تأكيدا على ثباته في مواقفه والايفاء بوعده”.

وقالت في بيان أصدرته إن هذه الضربات أكدت أن “العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يرتدع إلا أمام ضربات المقاومة والمجاهدين”.

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