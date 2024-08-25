نتنياهو: ما حدث اليوم ليس نهاية القصة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن "ما حدث اليوم ليس نهاية القصة".



وأضاف نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: "حاول حزب الله مهاجمة دولة إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة في وقت مبكر من الصباح".



وتابع: "لقد أصدرنا تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربة استباقية قوية لإزالة التهديد".

وأشار نتنياهو إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر آلاف الصواريخ قصيرة المدى، والتي كانت جميعها تهدف إلى إيذاء مواطنينا وقواتنا في الجليل، واعترض جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقها حزب الله لغرض استراتيجي في وسط البلاد".

وأكد نتنياهو على "نحن نضرب حزب الله بضربات مفاجئة، قبل ثلاثة أسابيع قمنا بتصفية رئيس أركانه، واليوم أحبطنا خطته الهجومية".

وختم قائلا: "ليعلم نصر الله في بيروت وخامنئي في طهران أن هذه خطوة أخرى على طريق تغيير الوضع في الشمال، وإعادة أهلنا سالمين إلى منازلهم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد عن "هجوم استباقي" ضد حزب الله، وأكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية تنفيذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة على مناطق في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها، مستهدفا 11 موقعا وثكنة إسرائيلية، مؤكدا أن مسيراته عبرت كما هو مقرر.‏

وفي وقت لاحق، نفى "حزب الله" في بيان له الادعاءات الإسرائيلية بإحباط عملياته العسكرية، مؤكدا أنها تتنافى مع وقائع الميدان.