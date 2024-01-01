اسرائيل : تم تحويل الرحلات الجوية من تل أبيب إلى القاهرة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أنه تم تحويل رحلات الطيران التي كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون "اللد" للهبوط في مطار رامون وكذلك إلى القاهرة، في أعقاب التصعيد المتبادل فجر اليوم بين حزب الله وإسرائيل.

وبحسب التقرير فقد حدث صباح اليوم (الأحد)، اضطراب في عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد، وأعلنت سلطة المطارات هذا الصباح، تحويل الطيران إلى القاهرة قبل أن يعود مطار بن غوريون للعمل.

وأفادت الصحيفة أنه تم تحويل بعض الرحلات، اثنتان منها تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، إلى القاهرة أيضًا. وفي وقت لاحق طارت إلى إثيوبيا مرة أخرى. بعد ذلك، أعلنت هيئة المطارات في اسرائيل أنه بعد تقييم الوضع، بدأ مطار اللد باستئناف عمله عند الساعة السابعة صباحا، بما في ذلك الإقلاع والهبوط.

وفي أعقاب الاضطرابات، نصحت هيئة المطارات الإسرائيلية جمهور المسافرين بتحديث أنفسهم على الموقع الإلكتروني للإقلاع والهبوط قبل مغادرة المنزل. في الوقت نفسه، أعلنت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة للجبهة الداخلية، بعد أن أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن "وضع خاص" في جميع أنحاء اسرائيل.