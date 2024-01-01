  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل : تم تحويل الرحلات الجوية من تل أبيب إلى القاهرة

الأحد 25 أغسطس 2024 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : تم تحويل الرحلات الجوية من تل أبيب إلى القاهرة



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أنه تم تحويل رحلات الطيران التي كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون "اللد" للهبوط في مطار رامون وكذلك إلى القاهرة، في أعقاب التصعيد المتبادل فجر اليوم بين حزب الله وإسرائيل.

وبحسب التقرير فقد حدث صباح اليوم (الأحد)، اضطراب في عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد، وأعلنت سلطة المطارات هذا الصباح، تحويل الطيران إلى القاهرة قبل أن يعود مطار بن غوريون للعمل.

وأفادت الصحيفة أنه تم تحويل بعض الرحلات، اثنتان منها تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، إلى القاهرة أيضًا. وفي وقت لاحق طارت إلى إثيوبيا مرة أخرى. بعد ذلك، أعلنت هيئة المطارات في اسرائيل أنه بعد تقييم الوضع، بدأ مطار اللد باستئناف عمله عند الساعة السابعة صباحا، بما في ذلك الإقلاع والهبوط.

وفي أعقاب الاضطرابات، نصحت هيئة المطارات الإسرائيلية جمهور المسافرين بتحديث أنفسهم على الموقع الإلكتروني للإقلاع والهبوط قبل مغادرة المنزل. في الوقت نفسه، أعلنت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة للجبهة الداخلية، بعد أن أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن "وضع خاص" في جميع أنحاء اسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

هل تنجح المصالحة بين الرئيس عباس ودحلان ؟ د . محمود الفروخ

تراجع الجيش الإسرائيلي من شمال خان يونس يكشف عن جثث ودمار واسع.. عشرات المباني السكنية سويت بالأرض

هارتس : نتنياهو يقود مفاوضات “زائفة” وتخلى عن أسرانا بغزة ويُحرض على اشعال حرب “يأجوج ومأجوج”

حماس: ملتزمون بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان بايدن..

حزب الله يصدر البيان رقم 3 ونصرالله سيفند اكاذيب اسرائيل في خطاب له مساء اليوم..

حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد في عمق إسرائيل بنجاح

بعد اتصال بايدن..نتنياهو تعهد بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية : احباط خطة حزب الله حالت دون نشوب حرب إقليمية

حزب الله يصدر البيان رقم 3 ونصرالله سيفند اكاذيب اسرائيل في خطاب له مساء اليوم..

نتنياهو: تحركنا بشكل استباقي بعد رصد استعداد حزب الله لمهاجمتنا

حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد في عمق إسرائيل بنجاح

الجيش الاسرائيلي يعلن عن شن هجوم واسع على لبنان بعد رصد تحركات لحزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية