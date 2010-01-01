الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه خلال تموز

رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي خلال شهر تموز 07/2024.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

وأوضح الجهاز في بيان صدر عنه ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 121.93 مقارنة بـ 121.55 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.47%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.87 مقارنة بـ 120.49 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.43% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 121.83 مقارنة بـ 121.30 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.65%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.28% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.02 مقارنة بـ 118.35 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 1.18%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.16%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 131.00 مقارنة بـ 130.64 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 122.96 مقارنة بـ 122.29 خلال الشهر السابق، وأسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.16%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.65 مقارنة بـ 134.44 خلال الشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.61%، خلال شهر تموز 2024 مقارنة بشهر حزيران 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.52 مقارنة بـ 116.81 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

تنويه من جهاز الاحصاء :

بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.