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نتنياهو: تحركنا بشكل استباقي بعد رصد استعداد حزب الله لمهاجمتنا

الأحد 25 أغسطس 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: تحركنا بشكل استباقي بعد رصد استعداد حزب الله لمهاجمتنا



القدس المحتلة/سما/

 قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، إنه "في ساعات الفجر الأولى، رصدنا استعدادات من حزب الله لمهاجمة إسرائيل. بالتشاور مع وزير الأمن ورئيس الأركان الاسرائيلي، أصدرنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد".

وتابع "منذ ذلك الحين، يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة لإحباط التهديدات، لقد قام بتدمير آلاف الصواريخ التي كانت موجهة نحو الشمال، كما يحبط تهديدات أخرى عديدة ويعمل بقوة كبيرة، سواء في الدفاع أو الهجوم".

وطالب الإسرائيليين بـ"الامتثال لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية"، وتابع "نحن مصممون على فعل كل شيء لحمايتنا وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، والالتزام بمبدأ بسيط: من يعتدي علينا – سنرد عليه".

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