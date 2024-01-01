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مصدر فلسطيني : اللقاء في القاهرة لم يؤدِّ إلى تقدم واضح بشان وقف إطلاق النار بغزة

الأحد 25 أغسطس 2024 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر فلسطيني : اللقاء في القاهرة لم يؤدِّ إلى تقدم واضح بشان وقف إطلاق النار بغزة



القاهرة/سما/

كشف مصدر خاص في قيادة المقاومة الفلسطينية أحدث المعطيات بشأن اللقاء في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يتعلق بالبحث في وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأكد المصدر الخاص، السبت، أنّ اللقاء في القاهرة مع وفد حركة المقاومة الإسلامية، حماس، "لم يؤدِّ إلى تقدمٍ واضحٍ".

وقال المصدر في قيادة المقاومة الفلسطينية للميادين إنّ "اسرائيل" متمسكة بالبقاء في محور "فيلادلفيا" في المرحلة الأولى من اتفاق محتمل، بينما تتمسّك حماس بمقترح الـ2 من تموز/يوليو الماضي (مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن)، وترفض وجود قوات للاحتلال في هذا المحور.

وفي وقتٍ سابق، أكد مصدر خاص في قيادة المقاومة الفلسطينية أنّ حركة حماس أرسلت وفداً إلى القاهرة، ليبلغ الوسطاء تمسّكه بورقة الـ2 من تموز/يوليو الماضي، "كمرجعية للتنفيذ، لا للتفاوض".

وكان عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، أكد أن وفد الحركة يصل مساء السبت إلى القاهرة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، من أجل الاستماع إلى نتائج جولة المفاوضات.

وأضاف أنّ حماس "تؤكد جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه (في الـ2 من تمّوز/يوليو 2024)، وتطالب بالضغط على الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ ذلك، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق".

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