6 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لمنزل لعائلة معمر في دير البلح

غزة/سما/

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة معمر بمنطقة الحكر في دير البلح.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40 ألفا و334 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93 ألفا و356 مصابا.