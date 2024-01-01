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حزب الله ينشر تفاصيل 12 من هجماته ضد الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية

الأحد 25 أغسطس 2024 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينشر تفاصيل 12 من هجماته ضد الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية



بيروت /سما/

نشر الاعلام الحربي في حزب الله ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم السبت.

وجاء في بيان لحزب الله، فجر اليوم الأحد، ما يلي:

1- الساعة 08:30 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 12:00 استهداف موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 10:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- شنّ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستوطنة يعرا، استهدفت أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث أصابتها إصابة دقيقة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- الساعة 14:10 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 16:45 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- الساعة 16:40 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

9- الساعة 17:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

10- الساعة ‎ 17:25استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.

11- بعد الاعتداءات ‌‏التي قام بها العدو ‏الإسرائيلي من موقع رويسات العلم باستخدام الأسلحة الرشاشة والتي طالت أطراف وبساتين ‌‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ردَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية على مصادر النيران عبر استهداف ‌‏الموقع بالأسلحة الرشاشة.

12- الساعة 19:10 استهداف قوة من الجمع ‏الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

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