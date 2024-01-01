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حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد في عمق إسرائيل بنجاح

الأحد 25 أغسطس 2024 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يعلن انتهاء المرحلة الأولى من الرد في عمق إسرائيل بنجاح



بيروت /سما/

أعلن حزب الله في لبنان الانتهاء مما وصفها بـ" المرحلة الأولى" من الهجوم الجوي على إسرائيل "بنجاح كامل".

وأوضح في بيان أن المرحلة الأولى كانت تستهدف "الثكنات والمواقع الإسرائيلية، تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان"، مؤكدة عبور المسيرات بنجاح "كما هو مقرر".‏

وأضاف البيان أن عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت 320 صاروخاً باتجاه إسرائيل.

وذكر البيان 11 موقعاً استهدفه حزب الله، من بينها قواعد ميرون وزعتون والسهل وعين زي تيم، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين وثكنتين عسكريتين في الجولان المحتل.

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