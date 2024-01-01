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الجيش الاسرائيلي يعلن عن شن هجوم واسع على لبنان بعد رصد تحركات لحزب الله

الأحد 25 أغسطس 2024 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي يعلن عن شن هجوم واسع على لبنان بعد رصد تحركات لحزب الله



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت، أنه يشن موجة من الهجمات الاستباقية في لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيل هغاري إن "سلاح الجو بدأ موجة من الهجمات في لبنان. هجوم استباقي".

وأضاف: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل".

وتابع هغاري: "تهاجم طائرات سلاح الجو الآن أهدافا في لبنان، نكتشف منها أن حزب الله يستعد لإطلاق تهديدات على أراضينا".

وأوضح المتحدث: "في المستقبل القريب سيطلق حزب الله صواريخ، وربما صواريخ ومسيّرات، باتجاه أراضي إسرائيل. بناء على ذلك سيتم توزيع تعليمات إنقاذ الحياة لقيادة الجبهة الداخلية في المناطق المختلفة".

ووجه هغاري تحذيرا لـ"المواطنين اللبنانيين جنوبي لبنان. ندرك أن حزب الله يستعد الآن لإطلاق النار على نطاق واسع في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من منازلكم. أنتم في خطر. نحن نهاجم ونزيل تهديدات حزب الله. كل من يقترب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله ملزم بالابتعاد عنها فورا من أجل حماية نفسه وعائلته".

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