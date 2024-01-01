تراجع الجيش الإسرائيلي من شمال خان يونس يكشف عن جثث ودمار واسع.. عشرات المباني السكنية سويت بالأرض

غزة /سما/

كشف تراجع الجيش الإسرائيلي، السبت، من مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، السبت، عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين.

وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة “حمد السكنية”، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجاً بالأرض، وفقاً لشهود عيان لمراسل الأناضول.

وأوضح الشهود أن هناك عشرات المباني السكنية التي سويت بالأرض في مناطق شمالي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات تجريف لأراضي وممتلكات المواطنين.

وذكر الشهود أن طواقم الدفاع المدني والصحية والصليب الأحمر الدولي تبحث عن مفقودين في الأماكن التي توغل إليها الجيش الإسرائيلي واستهدفها.

ولفت الشهود إلى انتشال عدد من الجثامين والأشلاء المقطعة شمالي مدينة خان يونس، حيث تم نقلها إلى مستشفى “ناصر” بالمدينة.

وتسبب توغل الجيش الإسرائيلي في شمال خان يونس بتهجير آلاف الفلسطينيين قسراً من منازلهم إلى المناطق الغربية ووسط القطاع.

وخلال الأيام الماضية، توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، لكنها تراجعت السبت، وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، انتشال طواقمه جثامين 49 فلسطينيا قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف القطاع منذ فجر السبت وخلال اليومين الماضيين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.