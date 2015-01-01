الرئيس الإيراني: لو اتحد العالم الإسلامي لما ارتكب الاحتلال هذه الحماقات

طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لو كانت الدول الإسلامية متحدةً" لما تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب الحماقات التي يقوم بها حالياً في المنطقة، وأنّ الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية أخرى من ممارسة غطرستها".

وفيما يتعلق بالداخل الإيراني، شدد بزشكيان على ضرورة "تعزيز الوحدة والوفاق الوطني"، معتبراً ذلك "السبيل الوحيد من أجل حل المشكلات".

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته مرقد مفجّر الثورة الإسلامية في إيران، مع وزراء حكومته، تجديداً للعهد والميثاق مع مبادئ الإمام الخمیني، أشار بزشكيان إلى أنّ "الأعداء يحاولون إثارة الخلاف داخل المجتمع الإيراني"، مؤكداً وجوب "ألا ننخدع، وأن نحافظ على تماسكنا".

وأضاف: "العالم كله سعى لتدميرنا في بداية انتصار الثورة الإسلامية، لكنه لم ينجح في أخذ ولو شبر واحد من ترابنا، لأنّنا كنا متحدين ووقفنا في وجهه، بكل ما أوتينا من قوة".

وإذ لفت الرئيس الإيراني إلى وجوب السعي لإحقاق حقوق الشعب والمجتمع في إيران، فإنّه وعد بـ"الصدق والتصرف وفقاً للحق والعدل، والعمل وفقاً للعهد مع الإمام الخميني".

كذلك، توجه بزشكيان بالشكر إلى مجلس الشورى الإيراني على منحه الثقة لجميع وزرائه في الحكومة الـ14 للبلاد.