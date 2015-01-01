نزوح 100 ألف مواطن من دير البلح وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة..

غزة/سما/

أفادت بلدية دير البلح بنزوح 100 ألف مواطن من شرق المدينة خلال اليومين الماضيين وخروج 20 مركز إيواء عن الخدمة.

وتؤوي دير البلح مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، خصوصا في مركز المدينة ومناطقها الغربية.

وأشارت في وقت سابق الى أن دير البلح التي صنفها الاحتلال منذ اللحظات الأولى لعدوانه على قطاع غزة على أنها منطقة إنسانية آمنة، أصبحت تأوي قرابة أكثر من نصف سكان قطاع غزة، وبالرغم من ذلك يصعِّد الاحتلال عدوانه عليه.

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة التهجير القسري الذي أصبح منهجية معتمدة لدى الاحتلال ليجعل من كل بقعة في قطاع غزة غير آمنة وغير صالحة للسكن.