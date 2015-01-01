بعد اتصال بايدن..نتنياهو تعهد بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبدى مرونة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص محور فيلادلفيا مع مصر، والمواقع العسكرية في قطاع غزة.



وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن المصريين وافقوا على نقل تعهدات نتنياهو إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وانتظار رد زعيم الحركة في القطاع، يحيى السنوار.



وبشأن ما وافق عليه نتنياهو، بحسب الصحيفة، فقد قبل طلبا من بايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا من جانب البحر، والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية هناك.



لكن هذا يتناقض مع المطلب المصري، والفلسطيني، بإنهاء الوجود الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا مع مصر، أو السيطرة على معبر رفح بين غزة وسيناء.

كما لفتت إلى أن نتنياهو تعهد لبايدن بأنه إذا وافقت حماس على المقترحات، فإنه لن ينسف الصفقة.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وافق على مقترح أمريكي بشأن منع انتقال عناصر المقاومة الفلسطينية المسلحين من جنوب القطاع إلى شماله، وتنازل عن مطلبه بإقامة نقاط تفتيش في القطاع، أو إقامة مواقع استيطانية تحت سيطرة الجيش في غزة.