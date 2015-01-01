  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد اتصال بايدن..نتنياهو تعهد بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا

السبت 24 أغسطس 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اتصال بايدن..نتنياهو تعهد بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبدى مرونة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بخصوص محور فيلادلفيا مع مصر، والمواقع العسكرية في قطاع غزة.

وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية إلى أن المصريين وافقوا على نقل تعهدات نتنياهو إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وانتظار رد زعيم الحركة في القطاع، يحيى السنوار.

وبشأن ما وافق عليه نتنياهو، بحسب الصحيفة، فقد قبل طلبا من بايدن بإخلاء كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا من جانب البحر، والاكتفاء بالحد الأدنى من المواقع العسكرية هناك.

لكن هذا يتناقض مع المطلب المصري، والفلسطيني، بإنهاء الوجود الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا مع مصر، أو السيطرة على معبر رفح بين غزة وسيناء.

كما لفتت إلى أن نتنياهو تعهد لبايدن بأنه إذا وافقت حماس على المقترحات، فإنه لن ينسف الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وافق على مقترح أمريكي بشأن منع انتقال عناصر المقاومة الفلسطينية المسلحين من جنوب القطاع إلى شماله، وتنازل عن مطلبه بإقامة نقاط تفتيش في القطاع، أو إقامة مواقع استيطانية تحت سيطرة الجيش في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات غزة: مصادر تحدد نقطة الخلاف الرئيسية بين حماس و"إسرائيل"

الجيش الإسرائيلي يبلغ مواطني شمال غزة بإخلاء مناطقهم

"إسرائيل" تعلن موقفها من قرار الرئيس عباس زيارة غزة

حدث أمني صعب في قطاع غزة وسقوط قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي

معاريف: هل تتوقع "إسرائيل" بأنها ستنفض يديها من غزة بعد القضاء على حماس؟

"حماس" تتوعد الجيش الإسرائيلي بالغرق أكثر في "مستنقع غزة"

"لن أكون ضحية الإعلام".. أسيرة إسرائيلية سابقة تنفي تعرضها للضرب من قبل "القسام"

الأخبار الرئيسية

هارتس : نتنياهو يقود مفاوضات “زائفة” وتخلى عن أسرانا بغزة ويُحرض على اشعال حرب “يأجوج ومأجوج”

حماس: ملتزمون بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان بايدن..

وفد قيادي من حماس ينضم إلى مفاوضات القاهرة..

مصادر : الوسطاء توصلوا لصيغ جديدة بشأن القضايا الخلافية في المفاوضات..

"سي أن أن": الخلافات بين نتنياهو ومسؤولين أمنيين اسرائيليين تهدد بتخريب اتفاق وقف النار بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية