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حماس: ذهاب الوفد للقاهرة لا يعني أننا سنشارك في المفاوضات

السبت 24 أغسطس 2024 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ذهاب الوفد للقاهرة لا يعني أننا سنشارك في المفاوضات



الدوحة / سما /

قال مسؤول كبير في حماس "ان ذهاب الوفد إلى القاهرة لا يعني أننا سنشارك في المفاوضات".

وأشار مسؤول كبير في حماس دون الكشف عن هويته، إلى المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق لإطلاق سراح الاسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة قائلا إن "وفد الحركة سيلتقي بكبار مسؤولي المخابرات المصرية في القاهرة للاطلاع على آخر المستجدات وآخر تطورات المفاوضات".

واكد المسؤول لوكالة فرانس برس "هذا لا يعني أن حماس ستشارك في المحادثات".

وتوجه اليوم السبت، وفدًا قياديًا من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وسيلتقي الوفد كبار المسؤولين المصريين للإطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

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