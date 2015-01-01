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الإعلام العبري : نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير واسوأ وضع استراتيجي في تاريخها..

السبت 24 أغسطس 2024 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير واسوأ وضع استراتيجي في تاريخها..



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولون إسرائيليون، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة المحتجزين أو التصعيد في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين مشاركين بالمحادثات الأمنية، قولهم إن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى.

وأضاف المسؤولون أن ليس لإسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال وصول ترامب للبيت الأبيض.

وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن "الاجتماعات التي جرت الخميس بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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