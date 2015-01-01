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حماس: ملتزمون بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان بايدن..

السبت 24 أغسطس 2024 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ملتزمون بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان بايدن..



الدوحة /سما/


أكدت حركة حماس اليوم السبت، التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، وذلك قبيل توجه وفدها إلى القاهرة.

وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن "وفد الحركة برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة مساء اليوم، بناء على دعوة الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة".

وقال الرشق، إن حماس تؤكد "التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن"، كما تؤكد "جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، مطالبة بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك ووقف تعطيل التوصل لاتفاق".

وكانت حماس سلمت في الثاني من يوليو الماضي، الوسطاء ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وأكدت تمسكها بضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي قطاع غزة.

وتطالب حماس الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قبلته في الثاني من يوليو الماضي، استنادا إلى رؤية بايدن، وقرار مجلس الأمن 2735، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة.

ومن المقرر أن تعقد يوم غد الأحد قمة في العاصمة المصرية بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات الأمريكية، ورئيس الموساد لبحث التوصل للصفقة.

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