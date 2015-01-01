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وفد قيادي من حماس ينضم إلى مفاوضات القاهرة..

السبت 24 أغسطس 2024 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي من حماس ينضم إلى مفاوضات القاهرة..



القدس المحتلة/سما/

يتوجه اليوم السبت، وفدًا قياديًا من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وسيلتقي الوفد كبار المسؤولين المصريين للإطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، أكدت حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي تمسكهما بشروط المقاومة لعقد أي اتفاق مع إسرائيل، بما يشمل الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة.

ومن المقرر أن تعقد يوم غد الأحد قمة بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات الأميركية، ورئيس الموساد لبحث التوصل للصفقة.

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