323 يوماً للعدوان على فلسطين..عشرات الشهداء في مجازر مستمرة..

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٢٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وواصلت الطائرات قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بحق عائلةً كلخ في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد ١١ مواطنا واصيب عدد آخر في القصف الذي استهدف المنزل.

وارتفع إلى ٢٥ عدد الشهداء الذين ارتقوا في خان يونس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ووصلوا إلى مجمع ناصر الطبي .

واشتدت وتيرة القصف المدفعي على منطقة السطر الغربي ومحيط مشفى السلام على شارع صلاح الدين وعلى القرى الشرقية.

وجدد جيش الاحتلال أوامر الإخلاء للمنطقة الشرقية من خان يونس بالتزامن مع سلسلة غارات جوية أدت إلى استشهاد نحو عشرين مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية بمدينة رفح الشهر الرابع على التوالي.

وتمكن المسعفون من انتشال جثامين ستة مواطنين من شمال المدينة.

غزة والشمال

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لعدة أحياء في بيت لاهيا والسلاطين وعزبة عبد ربه بالتزامن مع قصف ادى لاستشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدتان.

وجدد الاحتلال قصفه لمحيط الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عدة منازل في محيط مسجد الإمام علي بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابات بقصف الاحتلال شقة سكنية في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات.

وكان اربعة مواطنين استشهدوا في قصف منزل لعائلة صيام بأرض المفتي شمال المخيم.