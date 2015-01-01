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9 شهداء واصابات في قصف مركز على خان يونس والنصيرات فجر اليوم

السبت 24 أغسطس 2024 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
9 شهداء واصابات في قصف مركز على خان يونس والنصيرات فجر اليوم



غزة / سما/

استشهد 9 مواطنين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم السبت، إثر قصف اسرائيلي طال احياء مختلفة من مدينة خان يونس، و شمال مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد 9 مواطنين بينهم طفلان وامرأة، وبإصابة 15 مواطنا على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع المدرسة بحي الأمل غرب خان يونس، بينما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.

كما أصيب 3 مواطنين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات.

الى ذلك، قالت مصادر في الدفاع المدني، إن قصف إسرائيلي مركز ادى الى نسف مباني سكنية بمنطقة دوار الكويتي ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.

وكان استشهد 4 مواطنين، مساء الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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