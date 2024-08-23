  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: نصف الإسرائيليين لا يعتقدون بواقعية تحقيق النصر في غزة

السبت 24 أغسطس 2024 05:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: نصف الإسرائيليين لا يعتقدون بواقعية تحقيق النصر في غزة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجمعة، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر المطلق في الحرب بـقطاع غزة، ليس هدفا واقعيا.

وقالت الهيئة؛ إن الاستطلاع تم إجراؤه الخميس عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع معهد القنطار على عينة تضم 605 رجال ونساء بعمر 18 عاما فما فوق، بما في ذلك القطاع العربي.

وبين الاستطلاع، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين، يعتقدون أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر المطلق في قطاع غزة ليس واقعيا، بينما يرى 31 بالمئة أنه واقعي، فيما أجاب 21 بالمئة بأنهم لا يعرفون.

وبحسب الاستطلاع، فقد أيد 49 بالمئة من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية بالصيغة الحالية التي طرحها الوسطاء.

ونُشرت في عدة وسائل إعلام إسرائيلية، بينما قال 30 بالمئة إنهم يعارضونها، أما الباقون فقالوا إنهم لا يعرفون.

وقال 50 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع؛ إن نتنياهو يتصرف وفقا لدوافع واعتبارات سياسية، في حين رفض 30 بالمئة منهم هذا الافتراض.

وأشار الاستطلاع إلى أن 50 بالمئة من أفراد العينة يرون بضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف القتال، حتى ولو كان ذلك على حساب عدم هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في المقابل أجاب 27 بالمئة بأن الحرب يجب أن تستمر حتى على حساب بقاء المحتجزين في الأسر.

وعن أداء نتنياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، قال 58 بالمئة من الإسرائيليين؛ إنه ليس جيدا أو ليس جيدا على الإطلاق، مقارنة بـ32 بالمئة أجابوا بجيد جدا أو جيد.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

مفاوضات غزة: مصادر تحدد نقطة الخلاف الرئيسية بين حماس و"إسرائيل"

حدث أمني صعب في قطاع غزة وسقوط قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يبلغ مواطني شمال غزة بإخلاء مناطقهم

"لن أكون ضحية الإعلام".. أسيرة إسرائيلية سابقة تنفي تعرضها للضرب من قبل "القسام"

"حماس" تتوعد الجيش الإسرائيلي بالغرق أكثر في "مستنقع غزة"

"إسرائيل" تعلن موقفها من قرار الرئيس عباس زيارة غزة

الأخبار الرئيسية

هي الأعلى منذ شهر.. حزب الله يشن 14 هجوما بأكثر من 100 صاروخ

66c8edfe42360468bb2a80d9

البيت الأبيض: إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة

photo_2024-08-23_20-10-56

مشاهد لإحراق الحوثيين سفينة يونانية في البحر الأحمر

انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يهدد بإشعال الصراع في الشرق الأوسط

66c8d3174236045b7641a85c

نتنياهو يرد على طلب بايدن لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود بين مصر وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية