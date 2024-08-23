استطلاع: نصف الإسرائيليين لا يعتقدون بواقعية تحقيق النصر في غزة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجمعة، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر المطلق في الحرب بـقطاع غزة، ليس هدفا واقعيا.

وقالت الهيئة؛ إن الاستطلاع تم إجراؤه الخميس عبر شبكة الإنترنت، بالتعاون مع معهد القنطار على عينة تضم 605 رجال ونساء بعمر 18 عاما فما فوق، بما في ذلك القطاع العربي.

وبين الاستطلاع، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين، يعتقدون أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر المطلق في قطاع غزة ليس واقعيا، بينما يرى 31 بالمئة أنه واقعي، فيما أجاب 21 بالمئة بأنهم لا يعرفون.

وبحسب الاستطلاع، فقد أيد 49 بالمئة من الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية بالصيغة الحالية التي طرحها الوسطاء.

ونُشرت في عدة وسائل إعلام إسرائيلية، بينما قال 30 بالمئة إنهم يعارضونها، أما الباقون فقالوا إنهم لا يعرفون.

وقال 50 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع؛ إن نتنياهو يتصرف وفقا لدوافع واعتبارات سياسية، في حين رفض 30 بالمئة منهم هذا الافتراض.

وأشار الاستطلاع إلى أن 50 بالمئة من أفراد العينة يرون بضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف القتال، حتى ولو كان ذلك على حساب عدم هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في المقابل أجاب 27 بالمئة بأن الحرب يجب أن تستمر حتى على حساب بقاء المحتجزين في الأسر.

وعن أداء نتنياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة، قال 58 بالمئة من الإسرائيليين؛ إنه ليس جيدا أو ليس جيدا على الإطلاق، مقارنة بـ32 بالمئة أجابوا بجيد جدا أو جيد.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.