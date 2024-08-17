هي الأعلى منذ شهر.. حزب الله يشن 14 هجوما بأكثر من 100 صاروخ

بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني، أنه شن 14 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية شمالي فلسطين المحتلة حتى مساء اليوم الجمعة، في أعلى معدل هجمات منذ أكثر من شهر.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم الجمعة.

من جانبها، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية، عن إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها في الشمال.

وقالت وسائل إعلام عبرية؛ إن بلدية كريات شمونة طلبت ممن تبقى من السكان التزام الأماكن المحصنة والملاجئ حتى إشعار آخر.

وسبق أن أصيب منزل بشكل مباشر في مدينة كريات شمونة جراء إطلاق 10 صواريخ من جنوبي لبنان.

وقالت هيئة البث؛ إنّ منزلا أصيب بشكل مباشر، واشتعلت النيران بداخله، جراء إطلاق 10 صواريخ من جنوبي لبنان نحو مدينة كريات شمونة ومحيطها، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بشرية.

وأضافت أنه للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، تتعرض كريات شمونة ومحيطها لإطلاق صواريخ من لبنان.

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وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مهاجمة أهداف لـ"حزب الله والقضاء على خلية" له في منطقة طير حرفا بقضاء صور جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية؛ إن القصف أسفر عن شهيدين.

من جانبه، نعى حزب الله اللبناني ثلاثة من عناصره بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، ليرتفع إجمالي الشهداء بين صفوفه إلى 424 منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال الجيش في بيان: "رصدت قوات الفرقة 146 خلية كانت تخطط لتنفيذ إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وقامت القوة بتوجيه طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، قضت على الخلية في منطقة طير حرفا بجنوب لبنان".

وأضاف: "بعد القضاء على الخلية، تم رصد إطلاق صاروخ من منطقة الهجوم، ما يدل على وجود وسائل قتالية وصواريخ في المكان".

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا في منطقة شبعا جنوب لبنان، وفق البيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان، أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأوضحت إذاعة الجيش، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، أن صواريخ أطلقت من لبنان أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون، مشيرة إلى أن القاعدة "تواصل عملها".