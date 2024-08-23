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مدعي الجنائية الدولية يطالب بسرعة البت في مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

السبت 24 أغسطس 2024 04:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدعي الجنائية الدولية يطالب بسرعة البت في مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت



القدس المحتلة/سما/

أكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.


وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا".


وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 20 مايو الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة "حماس" على رأسهم يحيى السنوار.

وقال خان، في بيان له "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وتم فحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويؤاف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023".

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.

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