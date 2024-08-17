  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض: إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة

السبت 24 أغسطس 2024 04:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض أن محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة كانت بناءة وستستمر خلال نهاية الأسبوع حيث تواصل واشنطن والوسطاء الضغط على إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى اتفاق.


وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "تم إحراز تقدم. نحن بحاجة الآن إلى أن يجتمع الجانبان معا وأن يعملا على تنفيذه".

ولم يذكر كيربي تفاصيل عن التقدم المحرز، لكنه أكد على وجود زخم في المفاوضات بين الوسطاء من الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتفاوضين نيابة عن "حماس": مصر وقطر.


ويقود مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، وبريت ماكغورك، أحد كبار مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، الجانب الأمريكي من المفاوضات التي بدأت الخميس وسط خلافات كبيرة بين إسرائيل و"حماس" بشأن إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بقوات في محورين استراتيجيين في غزة.

ويصر نتنياهو على سيطرة إسرائيل على محور صلاح الدين بهدف منع إعادة تسليح حماس ومنع تكرار هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل. كما نفى تقارير تفيد بأن إسرائيل مستعدة لقبول وجود قوة دولية في المحور.

وردت "حماس" يوم الجمعة بأن نتنياهو "يمنع أي فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتضاعفت الجهود الدبلوماسية مع تزايد المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع بعد عمليات الاغتيال الأخيرة التي استهدفت قادة حركتي "حماس" و"حزب الله"، والتي ألقي باللوم فيها على إسرائيل، وتبعتها تهديدات بالانتقام.

وتدور خلافات بين إسرائيل و"حماس" حول محور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا) على طول حدود غزة مع مصر، والمحور الأوسط (ممر نتساريم) الذي يقسم قطاع غزة من الشرق إلى الغرب. وتطالب "حماس" بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" تتحدث عن عن سيناريوهين مصيريين ينتظران إسرائيل بشأن الصفقة مع حماس وتكشف سر قوة السنوار

مفاوضات غزة: مصادر تحدد نقطة الخلاف الرئيسية بين حماس و"إسرائيل"

حدث أمني صعب في قطاع غزة وسقوط قتلى ومصابين من الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يبلغ مواطني شمال غزة بإخلاء مناطقهم

"لن أكون ضحية الإعلام".. أسيرة إسرائيلية سابقة تنفي تعرضها للضرب من قبل "القسام"

"حماس" تتوعد الجيش الإسرائيلي بالغرق أكثر في "مستنقع غزة"

"إسرائيل" تعلن موقفها من قرار الرئيس عباس زيارة غزة

الأخبار الرئيسية

هي الأعلى منذ شهر.. حزب الله يشن 14 هجوما بأكثر من 100 صاروخ

photo_2024-08-23_20-10-56

مشاهد لإحراق الحوثيين سفينة يونانية في البحر الأحمر

انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يهدد بإشعال الصراع في الشرق الأوسط

66c8d3174236045b7641a85c

نتنياهو يرد على طلب بايدن لسحب القوات الإسرائيلية من الحدود بين مصر وغزة

20240817122122reup-2024-08-17t121928z_568893165_rc2mh9a3spz0_rtrmadp_3_israel-palestinians-lebanon.h-1-730x438

جنرال إسرائيلي: الصفقة ماتت قبل أن تولد.. وعشرات البلدات باتت كالإوز بمرمى “حزب الله”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية