صواريخ "حزب الله" تتسبب بحرائق في مدينة كريات شمونة(فيديو)

بيروت/سما/

تسببت صواريخ أطلقها "حزب الله" من لبنان على مدينة كريات شمونة الشمالية قبل قليل باندلاع حرائق في مبنى، وذلك بعد فشل القبة الحديدية باعتراض بعضها.



وقال الجيش الإسرائيلي إن "نحو عشرة صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة كريات شمونة الشمالية قبل قليل".

وأضاف: "تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة القبة الحديدية، في حين سقط بعضها الآخر على المدينة".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد تظهر اشتعال النيران في مبنى بكريات شمونه عقب سقوط عدد من صواريخ "حزب الله".

وأصدر "حزب الله" بيانا حول الهجوم، قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا ‏على

‏اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين، قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 وعلى دفعات ‏مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا".