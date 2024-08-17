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السيسي يؤكد لبايدن الأهمية الفائقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

السبت 24 أغسطس 2024 03:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد لبايدن الأهمية الفائقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأمريكي جو بايدن أن الاتفاق في غزة يكتسب أهمية فائقة بهذا التوقيت لسببين: إنهاء المعاناة بقطاع غزة ومنع توسيع رقعة الصراع بالمنطقة


وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين.


وأشار إلى أنه تم استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، حيث أكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي حرص على التأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة كانت بناءة وستستمر خلال نهاية الأسبوع حيث تواصل واشنطن والوسطاء الضغط على إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى اتفاق.

كما تحدث مسؤول إسرائيلي رفيع عن تقارب في المواقف بين مصر وإسرائيل حول مسألة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا.

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