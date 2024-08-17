انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يهدد بإشعال الصراع في الشرق الأوسط

واشنطن/سما/

يعتقد محللون أمريكيون أن الانهيار الواضح لمفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن يثير المخاوف من أن تصعيدًا كبيرًا للصراع في الشرق الأوسط قد أصبح وشيكًا.

ولاحظ الباحث براد دريس في مقال نشرته صحيفة “ذا هيل” أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سافر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لدفع الصفقة إلى خط النهاية، لكنه غادر دون التوصل إلى أي اتفاق كبير مع استمرار الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن القضايا الرئيسية .

وبحسب ما ورد، كانت مفاوضات وقف إطلاق النار من بين العوامل التي من الواضح أنها تمنع إيران من الرد على إسرائيل بسبب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران، الشهر الماضي، إلى جانب المشاكل الاقتصادية في الداخل والانتخاب الأخير لرئيس إيراني أكثر اعتدالاً، مسعود بزشكيان، الذي يريد أن يجعل بلاده أكثر قبولاً في الخارج.

ولكن مع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الآن، ربما يشعر زعماء إيران بإلحاح أكبر لضرب إسرائيل، في حين قد تشن جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران هجوماً من لبنان بعد اغتيال قائدها العسكري الأعلى في يوليو/تموز.

وقال محللون إنه إذا استمرت آمال وقف إطلاق النار في التبخر، فإن إيران ستواجه دعوات من حلفائها للرد، رغم أنها من المرجح أن تقيس أي رد، وفقاً لمقال “ذا هيل”.

وقالت إيران علناً إنها لا تريد تعطيل محادثات وقف إطلاق النار عالية المخاطر، ولكنها في نهاية المطاف سترد على إسرائيل بغض النظر عن النتيجة.

وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية هذا الأسبوع إن “الرد يجب أن يكون مدروسا بعناية لتجنب أي تأثير سلبي محتمل يمكن أن يؤثر على وقف إطلاق النار المحتمل”، لكنها أصرت مع ذلك على أن إسرائيل “يجب أن تُعاقب”.

وكتب المسؤولون “سيتم اختيار توقيت الرد الإيراني بعناية فائقة لضمان حدوثه في لحظة المفاجأة القصوى”.

وقد يكون الهجوم المتوقع أكثر فتكًا من الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان، عندما أرسلت إيران نحو 300 طائرة بدون طيار وصواريخ نحو إسرائيل ردًا على مقتل ضابط كبير في سوريا. وقد أحبطت دفاعات من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها الإقليميين هذا الهجوم، رغم أن إيران زعمت أنها حذرت حلفاءها مسبقًا وحاولت تقليل الأضرار.

وهذه المرة، قد تسعى إيران إلى إرسال أكثر من مجرد رسالة، وقد تحاول إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل.

إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تقوم إيران بتنشيط شبكتها من الوكلاء الإقليميين في الشرق الأوسط، من حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن والجماعات المتحالفة معها في العراق وسوريا، لمهاجمة الدفاعات الإسرائيلية وإغراقها.

وتمتلك الولايات المتحدة مجموعة من الدفاعات في الشرق الأوسط، حيث أرسلت مؤخرا مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن التي انضمت إلى قوة أخرى منتشرة في المنطقة. كما نشر البنتاغون غواصة إضافية مزودة بصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة من طراز إف-22.

وقالت نائبة السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ يوم الخميس إن تلك الأصول العسكرية الأمريكية ترسل “رسالة ردع قوية للغاية” وأشارت إلى أنها ربما نجحت في منع وقوع هجوم حتى الآن.

وقالت للصحافيين “أعتقد أن هذا الأمر يدخل في حسابات إيران. وأنا متأكدة من أن هذا يدخل في حساباتهم”، ولكن جون هانا من معهد جينسا قال إنه إذا قررت إيران الهجوم مع شبكتها من الوكلاء، فقد يشكل ذلك مشكلة كبيرة لإسرائيل، حتى مع وجود تلك الأصول الأميركية في المنطقة

وقال إن ” التحالف الذي أحبط إيران في الثالث عشر من إبريل/نيسان لن يكون قادراً على فعل الكثير إذا قرر حزب الله شن هجوم كبير على إسرائيل وتدمير القبة الحديدية وبعض الدفاعات الأخرى”، كما قال. “إن العمق والوقت غير كافيين”.

وبدلاً من شن هجوم شامل، قد تقرر إيران الرد على إسرائيل بعملية سرية، مثل اغتيال أو تفجير يستهدف مسؤولين إسرائيليين.

لقد أظهرت إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي دورها في مقتل هنية، قدرتها على اختراق شبكات الاستخبارات الإيرانية واستهداف القادة، لكن طهران لم تظهر نفس العمق من الاختراق. ومع ذلك، يمكن لإيران استهداف المسؤولين الإسرائيليين في الخارج أو في السفارات.

وتساءلت باربرا سلافين، وهي زميلة متميزة في مركز ستيمسون، عما إذا كانت إيران تمتلك القدرات اللازمة للنجاح في عملية سرية.

وقالت “بشكل عام، لا يبدو أن إيران لديها نفس القدرة على تحديد مكان الإسرائيليين واغتيالهم بنفس الطريقة التي فعلتها إسرائيل بانتظام”، لكنها أضافت “أنا متأكدة من أنهم يجوبون العالم بحثًا عن نقاط ضعف في الإسرائيليين قد يستهدفونها”.

ويظل حزب الله يشكل تهديداً آخر في المنطقة. فقد اغتالت إسرائيل فؤاد شكر، المسؤول العسكري الأعلى في الجماعة المسلحة اللبنانية والذراع اليمنى لزعيمها، في نفس الوقت تقريباً الذي اغتالت فيه هنية، الأمر الذي دفع حماس إلى التعهد بالانتقام.

وفي حين نفذ حزب الله هجماته عبر الحدود بشكل منتظم ضد إسرائيل، فإنه لم يرد بعد على عملية اغتيال شكر.

وأضافت سلافين أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار يهدد أيضا التوترات المتصاعدة في الشمال، مما يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وقالت “إن كل شيء يتوقف على وقف إطلاق النار في غزة. وبدون وقف إطلاق النار في غزة، لن يكون بوسعنا أن نفعل أي شيء آخر. ونحن محظوظون إذا لم تتوسع الصراعات”.