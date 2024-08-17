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بايدن طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من الحدود بين مصر وغزة

الجمعة 23 أغسطس 2024 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من الحدود بين مصر وغزة



واشنطن/سما/

 ذكر موقع أكسيوس اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة مع مصر في إطار مرحلة أولية من اتفاق وقف إطلاق النار حتى يمكن مواصلة المحادثات.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لموقع أكسيوس إن نتنياهو قبل جزئيا بطلب بايدن الذي ذكره في مكالمتهما يوم الأربعاء، ووافق على التخلي عن موقع تسيطر عليه القوات الإسرائيلية عند الحدود بين مصر وغزة.

ونقلت قناة كان العبرية عن مصادر مطلعة، أن مقترح الوساطة الأميركي الجديد الذي يهدف لإحداث اختراق ينص على تخفيض كبير للقوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا و زيادة عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم كل أسبوع (الاقتراح الأصلي كان 3 في الأسبوع والآن أصبح 4) مقابل تخفيض كبير في عدد السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم والذي يمكن لإسرائيل الاعتراض عليهم.

وأضافت كان": سيشكل اقتراح التسوية الأميركي أساس القمة الإقليمية التي تخطط الولايات المتحدة عقدها يوم الأحد في القاهرة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يسلم المصريون غدا إلى حماس التفاصيل المتعلقة بمعبري رفح وفيلادلفيا وهذا يعتبر تقدما في الديناميكية بين الطرفين لأنه حتى الآن لم تدرس حماس الاقتراح على الإطلاق.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ "كان": إن إسرائيل قامت بتحركات مهمة قلصت الفجوات وتمارس مصر ضغوطا شديدة على حماس للمشاركة في قمة الأحد .. هذه لحظة حرجة وهناك حاجة إلى المرونة من كلا الجانبين.

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