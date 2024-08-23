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الجيش الإسرائيلي يبلغ مواطني شمال غزة بإخلاء مناطقهم

الجمعة 23 أغسطس 2024 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يبلغ مواطني شمال غزة بإخلاء مناطقهم



القدس المحتلة/سما/

أبلغ الجيش الإسرائيلي، الجمعة، الفلسطينيين بعدة مناطق شمال قطاع غزة بإخلائها، تمهيدا لاستهدافها بزعم إطلاق قذائف صاروخية منها بشكل متواصل.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "نداء إلى كل المتواجدين في بلوكات: 967 و968 و969 و970 و971 و1738 و1739 و1740 و1746 و1751 في حارات السلاطين والعطاطرة والسيفا والكرامة وغبن بإخلائها.

وادعى الجيش بأنه يتخذ هذا الإجراء على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية من المناطق المذكورة.

وقال بيان الجيش: "سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة ضد تلك العناصر الإرهابية وبشكل فوري"، وفق تعبيره.

وطالب الجيش في البيان سكان المناطق المذكورة" باللجوء إلى مآوي في غرب مدينة غزة" بزعم أنها "آمنة".

ودوت صفارات الإنذار، الجمعة، بمدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة، للمرة الأولى منذ قرابة 3 أسابيع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها إن "صافرات الإنذار دوت في سديروت لأول مرة منذ 3 أسابيع".

وأشارت الصحيفة العبرية الخاصة إلى أن الجيش "يفحص إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مدينة سديروت".

من جهتها قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على تلغرام: "قصفنا أسدود وعسقلان والمغتصبات الصهيونية في غلاف غزة برشقات صاروخية" دون مزيد من التفاصيل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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